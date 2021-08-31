في قرار صدر اليوم.. لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية ترفع تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي الطائي

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إشارة إلى قرار لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة، القاضي بتعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي الطائي اعتبارًا من تاريخ 19 أغسطس 2021م للأسباب الواردة في القرار، وبناء على التحقيقات التي قامت بها الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة مع كل الأطراف ذات العلاقة في هذه القضية؛ فقد تَقرر ما يلي:

أولًا- توجيه إنذار خطي للرئيس التنفيذي بنادي الطائي/ بدر بن عايد السويدي، مع أخذ التعهد بعدم تكرار المخالفة بناء على نص المادة (88/2/أ) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية؛ وذلك لمخالفته المادة (88/1/ب) من اللائحة والمادة (20) من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، مع التأكيد عليه بالالتزام بممارسة كافة اختصاصات الرئيس التنفيذي المنصوص عليها في اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، ومنها: متابعة أعمال النادي وحفظ الوثائق والعقود والمستندات الرسمية وتنظيم السجلات والملفات.

ثانيًا- توجيه إنذار خطي للمدير المالي بنادي الطائي/ محمد حمود الضمادي، مع أخذ التعهد بعدم تكرار المخالفة وفقًا لما نصت عليه المادة (88/2/أ) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية؛ وذلك بسبب مخالفته للمادة (88/1/ب) من اللائحة والمادة (20) من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، مع التأكيد عليه بالالتزام بممارسة كافة اختصاصات المدير المالي المنصوص عليها في اللائحة الأساسية للأندية الرياضية ومنها: مراجعة وتدقيق حسابات النادي، وحفظ مستندات الإيرادات والنفقات في مقر النادي، وتحت مسؤوليته.

ونظرًا لعدم ثبوت التحايل من قِبَل النادي في رفع المستندات والوثائق المالية إلى لجنة الكفاءة المالية بالوزارة بغرض الحصول على شهادة الكفاءة المالية، فقد أصدرت اللجنة قرارها برفع تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي الطائي اعتبارًا من تاريخ 30 أغسطس 2021م.