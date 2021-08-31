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من 20 أغسطس.. الحياة الفطرية توضح: هذه الطيور المسموح بصيدها

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يمكن للراغبين في الصيد الحصول على تراخيص الصيد من خلال زيارة ‎"فطري"

من 20 أغسطس.. الحياة الفطرية توضح: هذه الطيور المسموح بصيدها

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن الطيور المسموح بصيدها في خلال هذه الفترة طائر "نقشارة الصفصاف"، وطائر "نقشارة"، إضافة إلى طائر "السمان" الذي أعلن المركز السماح بصيده أمس الأول.

وكشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن السماح بصيد هذه الأنواع الثلاثة من الطيور بدأ في 20 أغسطس الجاري، وينتهي في 20 أكتوبر من العام الميلادي الحالي، لافتاً إلى أن السماح بالصيد سيكون فقط بوساطة البنادق الهوائية "الساكتون".

وأشار "المركز" إلى أنه يمكن للراغبين بالصيد الحصول على تراخيص الصيد من خلال زيارة ‎"منصة فطري" الإلكترونية على الرابط:

https://eservices.ncw.gov.sa/ServiceCatalog/ServiceDescription?Id=22

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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