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« بألوان مصرية».. معرض فني جديد أكتوبر المقبل

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«روسيا بألوان مصرية».. معرض فني جديد أكتوبر المقبل « بألوان مصرية».. معرض فني جديد أكتوبر المقبل

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وجه أليكسى تيفانيان، مدير المراكز الثقافية الروسية في ، الدعوة لفناني مصر والموهوبين في فن الرسم للمشاركة في معرض « بألوان مصرية» والذي سيتم افتتاحه نهاية أكتوبر المقبل، بمقر البيت الروسي بالقاهرة.

وأكد «تيفانيان» أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار عام التعاون الإنسانى بين مصر وروسيا الذي لازالت فعالياته مستمرة في البلدين، لافتًا إلى أنه سيتم فتح باب المشاركة في المعرض ليس فقط للفنانين المعروفين بل وجميع الموهوبين أيضًا من الشباب المصري لرسم لوحة عن روسيا من الزاوية التي يختارها الفنان.

من جانبه، أشار شريف جاد، مدير النشاط الثقافي بالمركز إلى أنه قد وقع الاختيار على الفنان الكبير «إبراهيم غزالة» ليكون قوميسير المعرض ورئاسة اللجنة المنظمة التي ستضم الفنان أحمد بيومي، والفنانتان الروسيتان «سفيتلانا عياد» و«آنا مينشيكوفا»، مضيفًا أن البيت الروسي سيبدأ في استقبال اللوحات الفنية للمشاركين بالمعرض في بداية شهر أكتوبر لعرضها على لجنة التحكيم واختيار أفضل الأعمال، كما أكد «جاد» أن التنسيق سوف يبدأ مع وزارة الثقافة المصرية والسفارة المصرية في روسيا لنقل المعرض إلى موسكو في منتصف العام المقبل.

في حين، أكد قوميسير المعرض «إبراهيم غزالة» على سعادته بالمشاركة في تنظيم المعرض الذي سيتيح الفرصة للفنانين المصريين تسجيل انطباعاتهم عن دولة روسيا الصديقة، بحيث يشارك كل فنان بعمل أو عملين في مساحة لا تتجاوز المتر المربع، كما رحب «غزالة» بزملاؤه الفنانين «بيومى» «سفيتلانا» و«آنا» اعضاء اللجنة مؤكدًا أن معرض روسيا بألوان مصرية سيكون حدثًا ثقافيًا وفنيًا مميزًا.

المصرى اليوم

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