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محافظ قنا يكرم أحدي ذوي الهمم لحفظها القران الكريم كاملا

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محافظ قنا يكرم أحدي ذوي الهمم لحفظها القران الكريم كاملا محافظ قنا يكرم أحدي ذوي الهمم لحفظها القران الكريم كاملا

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كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا فاطمة وهبي شوقي من ذوي الهمم ومتحدي الإعاقة، لحصولها على المركز الأول في مسابقة حفظة القرآن الكريم كاملا، بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمود القباني المدير التنفيذي لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة قفط .

وهنأ محافظ قنا ابنة مدينة قفط وأسرتها وقام بمنحها شهادة تقدير ومكافأة مالية، وأوصها بضرورة مواصلة مسيرة الكفاح لتحقيق كافة أحلامها، مؤكدا أنه لا يمكن لأى إعاقة أن تكون حائل بينها وبين تحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن فهم معاني القرآن الكريم فهماً صحيحاً هو السياج المانع من التطرف، لأن القرآن الكريم لا يقتصر حفظه داخل العقول فقط ولكن لابد أن ينعكس على أخلاق المسلم وسلوكه، موجها المسئولين عن المنظومة التعليمية بالمحافظة على غرس قيم الفكر المعتدل بين أبنائنا الطلبة وتربية النشء على التعاليم السماوية الصحيحة التي تدعو للتسامح لإعداد جيل من الشباب قادر على النهوض بوطنه.

محافظ قنا يكرم متوفين بالثانوية العامة من ذوى الهمم

وأضاف الداودي أن القرآن الكريم منهج حياة، وأن الإسلام دين رحمة وأمان ووفاء، يدعو إلى إعلاء قيمة الإنسان، لافتا إلى أن هناك العديد من الأحاديث النبوية التي تبيّن عظمة ومكانة القران الكريم ودوره في تهذيب السلوك الإنساني والإرتقاء به، فالنبي (صلى الله عليه وسلم) كان خلقه القرآن، مبينًا أن حفظ القرآن يوسع المدارك العلمية والفكرية والذهنية لحفظته، ويعد سببًا من أسباب التفوق الدراسي .

المصرى اليوم

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