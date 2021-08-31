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هل يتعارض بنج الأسنان مع تطعيم لقاح كورونا؟ (بيان)

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هل يتعارض بنج الأسنان مع تطعيم لقاح كورونا؟ (بيان) هل يتعارض بنج الأسنان مع تطعيم لقاح كورونا؟ (بيان)

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أكد الدكتور حسين عبدالهادي، أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، والأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، عدم صحة ما يتم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والرسائل النصية للهواتف المحمولة، بشأن وجود تعارض بين بنج الأسنان، والتطعيم بلقاح ، مستنكرا تداول شائعات طبية دون إسناد علمي، واصفا الأمر بـ«الهرطقة الطبية».

وأوضح عبدالهادي، أن أي عقار يتم استخدامه على البشر يمر بأربعة مراحل تحدد فيها خصائص الدواء، وتأثيره والأضرار الجانبية التي تحدث نتيجة تعاطيه، وكذلك التعرف على العقاقير التي قد تتعارض معه، ويتم تدوين ذلك بالمنشورات المرافقة للعقار، مشيرا إلى أن هيئة الدواء المصرية تفحص كافة الأدوية واللقاحات المستخدمة محليا، للتأكد من مطابقتها للمعايير العالمية ومدى صلاحيتها.

وقال الأمين العام للاتحاد، في تصريحات صحفية، إنه حتى تاريخه لم تسجل حالة واحدة ثبت فيها أن الملقحين ضد فيروس كورونا قد يعانوا من أي اضرار بعد الحقن ببنج الأسنان، وأن أي أعراض جانبية تخضع للأبحاث اللازمة قبل إقرار تداول الدواء، حيث أنه لا يجب أن يتم تداول معلومات حول كل ما يتعلق بصحة الإنسان، إن لم تكن موثقة علميا، حتى تثير البلبلة بين المواطنين من غير المختصين.

المصرى اليوم

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