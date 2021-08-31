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يوفنتوس يعلن عن بديل رونالدو فى الفريق.. قادم من إعارة فى باريس سان جيرمان

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يوفنتوس يعلن عن بديل رونالدو فى الفريق.. قادم من إعارة فى باريس سان جيرمان يوفنتوس يعلن عن بديل رونالدو فى الفريق.. قادم من إعارة فى باريس سان جيرمان

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أعلن يوفنتوس، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع مويس كين على سبيل الإعارة من إيفرتون لمدة عامين، ليعود المهاجم الإيطالي للنادي الذي بدأ فيه مشواره الاحترافي.

وقال النادي الإيطالي، إنه توصل لاتفاق لدفع سبعة ملايين يورو قيمة الإعارة، بواقع ثلاثة ملايين يورو في موسم 2021-2022 وأربعة ملايين أخرى في الموسم المقبل.

وأضاف اليوفي في بيان: "يعود اللاعب البالغ عمره 21 عاما للنادي الذي لم يقطع معه خطواته الأولى بمسيرته الاحترافية فحسب، بل نشأ فيه صبيا ولاعبا بقطاع الناشئين".

وخاض كين، الذي صعد من قطاع الناشئين في يوفنتوس، مباراته الأولى مع الفريق الأول في 2016 حين كان يبلغ 16 عاما، ليصبح أصغر لاعب يشارك مع النادي وثاني أصغر لاعب يسجل هدفا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وكان كين أول لاعب مولود بعد عام 2000 يسجل هدفا في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، وخاض تسع مباريات دولية مع إيطاليا، وقضى الموسم الماضي معارا إلى باريس سان جيرمان.

وجاء تعاقد يوفنتوس مع كين، ليحل بدل هداف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل إلى مانشستر يونايتد.

المصرى اليوم

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