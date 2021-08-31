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«الداخلية»: تحويلات مرورية لمدة 15 يوما لتنفيذ أعمال بنفق الأوتوستراد ..(التفاصيل )

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«الداخلية»: تحويلات مرورية لمدة 15 يوما لتنفيذ أعمال بنفق الأوتوستراد ..(التفاصيل ) «الداخلية»: تحويلات مرورية لمدة 15 يوما لتنفيذ أعمال بنفق الأوتوستراد ..(التفاصيل )

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تقوم الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة وذلك تزامناً مع تنفيذ مشروع الطريق الدائرى الأوسطى قطاع ( الأوتوستراد – كورنيش النيل) وتنفيذ أعمال التشطيبات بنفق الأوتوستراد

الأمر الذي يستلزم إجراء تحويله مرورية

-غلق نفق الأوتوستراد في إتجاه واحد فقط للقادم من طريق الواحات وأعلى كورنيش النيل إتجاه أعلى طريق القطامية.. ولمن يرغب في إستخدام نفق الأوتوستراد يقوم بإستخدام مسطح النفق المؤدى إلى مطلع طريق الأوتوستراد في إتجاه مدينة 15 مايو والسير لمسافة 2،700 كيلو متر، ثم الدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران بالمأوى الأوسط إتجاه المعادى ثم يميناً المنزل المؤدى إلى الطريق الدائرى الأوسطى إتجاه طريق القطامية، وذلك إعتباراً من الساعة 8،00 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 1/9/2021 ولمدة (15) يوما على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل.
هذا وقد تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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