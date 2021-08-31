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كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بتضرر عاملتين بإحدى جمعيات رعاية المسنين ببورسعيد من تعدي أحد النزلاء عليهما.

قالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الثلاثاء: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك متضمنًا خبرًا ادعت خلاله سيدتين عاملتين بإحدى جمعيات رعاية المسنين، بقيام رجل نزيل بالجمعية بتصويرهما أثناء عملهما والتعدي عليهما بالسب».

وأضافت: «بالفحص تم تحديد المجني عليهما وتبين قيامهما بتحرير محضر بالواقعة ضد النزيل، وباشرت النيابة العامة التحقيقات واستدعاء المشكو في حقه لسؤاله وتم صرفه، وما تزال الواقعة قيد التحقيقات».