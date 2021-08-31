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5 مسارات وظيفية جديدة لـ500 شاب سعودي في مشروع البحر الأحمر.. شاهد التفاصيل

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5 مسارات وظيفية جديدة لـ500 شاب سعودي في مشروع البحر الأحمر.. شاهد التفاصيل 5 مسارات وظيفية جديدة لـ500 شاب سعودي في مشروع البحر الأحمر.. شاهد التفاصيل
اتفاقية تدريبية للكوادر الوطنية

5 مسارات وظيفية جديدة لـ500 شاب سعودي في مشروع البحر الأحمر.. شاهد التفاصيل

وقّعت شركة البحر الأحمر للتطوير، اتفاقية تدريبية مع صندوق تنمية الموارد البشرية متخصصة لإعداد الكوادر الشابة، لتأهيل 500 شاب وشابة سعوديين للعمل في أكثر الوجهات السياحية المتجددة والواعدة في العالم، تشمل 5 مسارات وظيفية هي: (الفندقة، وخدمات المطار، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الكهربائية، وخدمات الطاقة المتجددة).

وقال جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: "يشاركنا صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم المواهب السعودية المحلية في الحصول على وظائف مستدامة تلبي تطلعات الشباب الطموح.

ولفت باغانو إلى أن هذه الشراكة من ضخ أعداد كبيرة من الكوادر البشرية المحلية المؤهلة بالمهارات اللازمة لوضع المملكة على خارطة السياحة العالمية عبر قطاع سياحي مستدام وأكثر مرونة في المملكة العربية السعودية".

ومن جانبه قال تركي الجعويني مدير عام الصندوق: "تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تقديم مساهمة طويلة الأجل للمملكة ولرؤية 2030 من خلال تزويد الشباب السعودي بالمعرفة والخبرة المطلوبة لبدء رحلة متميزة نحو مسار مهني ناجح، متطلعين إلى بدء العمل مع شركة البحر الأحمر للتطوير وتفعيل التحاق الدفعة الأولى من الطلاب ببرنامج التدريب المهني في القريب العاجل".

وقد أطلقت الشركة النسخة الثانية من برنامجها السنوي "نخبة الخريجين" في مطلع هذا العام، والذي يقدم فرصًا تدريبية عبر مجموعة متنوعة من المسارات الوظيفية.

وقد تم تصميم وتدشين البرنامج لأول مرة في 2020؛ حيث وفّر لـ29 شابًّا وشابة سعودية التدريب على رأس العمل في مقر الشركة في إدارات مثل التسويق وتطوير الأعمال وغيرها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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