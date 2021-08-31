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قال: المملكة من أفضل مستثمري الطاقة المتجددة رغم أنها من أهم منتجي النفط

أكّد هوراسيو باجاني؛ المؤسّس والرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي التصميم لشركة السيارات الايطالية الفاخرة "باجاني"، أن شراء صندوق الثروة السعودي حصة في شركة السيارات الإيطالية الخارقة سيكون مفيداً للغاية لمستقبل الشركة، مشيراً إلى أن تعاون كهذا يساعد بشكل كبير على تسريع التقنيات وعمليات التطوير.

ويتوقع أن يحصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 30 % من "باجاني"، بعد أن وافق على شراء حصة في شركة صناعة السيارات الايطالية الخارقة "هوراسيو باجاني"، ويمثل الاستثمار من قِبل صندوق الاستثمارات العامة جزءاً من شراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع الشركة الإيطالية.

وقال "باجاني"، في تصريح لصحيفة "جازيت" الإيطالية: "دخول الصندوق السعودي العملاق سيكون مفيداً للغاية لمستقبل الشركة من حيث التقنيات والتطوير، والسعودية بالفعل من بين أفضل الدول كاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة على مستوى العالم على الرغم من كونها من أهم منتجي النفط في العالم".

وتابع: "سيكون هناك تبادل مفيد في المستقبل، ودخول الصندوق السعودي يهدف لدعم الخطة الإستراتيجية التي تركز على توجهيْن: مواصلة مسار الابتكار في سوق السيارات الخارقة، واستكشاف فرص نمو جديدة، حيث إن هناك عديداً من المشاريع في هذا الإطار".

وأُسّست "باجاني" التي يقع مقرها بالقرب من مودينا في شمال إيطاليا، عام 1992م، وأسّسها رجل الأعمال الايطالي الأرجنتيني هوراسيو باجاني.