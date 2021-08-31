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تدين الهجوم على قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج اليمنية

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مصر تدين الهجوم على قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج اليمنية تدين الهجوم على قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج اليمنية

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أعربت جمهورية العربية، عن بالغ إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج اليمنية مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشقاء اليمنيين.

وتتقدم مصر، حكومة وشعبًا، بخالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب اليمن الشقيق، ولذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، متمنيةً الشفاء العاجل للمُصابين؛ ومعربة عن تضامنها ودعمها للحكومة اليمنية في هذا المُصاب الجلل.

وتُعيد مصر التأكيد على ضرورة تغليب مصلحة اليمن وشعبه عبر التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه ويحقق تطلعات شعبه الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.

المصرى اليوم

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