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محافظ قنا يقرر إيقاف مدير و عاملين بمصنع الألبان 3 شهور لمخالفتهم اللوائح والقوانين

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محافظ قنا يقرر إيقاف مدير و عاملين بمصنع الألبان 3 شهور لمخالفتهم اللوائح والقوانين محافظ قنا يقرر إيقاف مدير و عاملين بمصنع الألبان 3 شهور لمخالفتهم اللوائح والقوانين

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قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الثلاثاء، إيقاف كل من مدير مصنع الألبان ومسؤولي الحسابات والمخازن بالمصنع التابع لمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا لمدة 3 شهور عن العمل احتياطيًا لحين الإنتهاء من التحقيقات في المخالفات المنسوبة إليهم، والمتمثلة في عدم إتباعهم للتعليمات والقواعد واللوائح والقوانين المنظمة للعمل بالمصنع.

اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا - صورة أرشيفية

وقال محافظ قنا، لا تهاون في محاربة الفاسدين وإحالتهم للنيابة العامه وجهات التحقيق، ووقفهم عن العمل ليكونوا رادعا لكل من تسول له نفسه الإضرار بالمال العام أو استغلال مناصبهم الوظيفية في التربح، ومخالفة القانون، مشيرًا إلى أن المحافظة تتصدى بكل حزم لكل أشكال الفساد المالي والإداري، من خلال اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات مرتكبة، والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين.

المصرى اليوم

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