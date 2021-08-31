ضبط مصنع منظفات لإنتاج صابون للوجه يضر ببشرة الانسان في القليوبية

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تمكنت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين وشرطة المسطحات من ضبط مصنع للمنظفات الصناعية يقوم بتصنيع صابون الوجه المجهول المصدر ويستخدم مستلزمات انتاج تشكل خطرا على بشرة الإنسان وتم التحفظ على المصنع وبه كميات كبيرة المستلزمات وقطع الصابون المختلفة الانواع وتولت النيابة التحقيق

تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من شرطة المسطحات والبيئة تفيد ورود معلومات بوجود مصنع للمنظفات الصناعية يقوم بانتاج صابون الوجه مستخدما مستلزمات تشكل خطرا على الانسان

تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع مباحث التموين وتم قيام حملة مكبرة اسفرت عن ضبط المصنع وتبين انه لانتاج وتعبئة المنظفات الصناعية وبدون ترخيص وضبط بداخلة على 2،500 طن منظفات صناعية عبارة عن صابون خام معبأ داخل براميل بدون مستندات ومجهول المصدر و152000 قطعة صابون وجه مدون عليه علامات تجارية وهمية منتج نهائى تمهيداً لطرحها للبيع في الأسواق

وفى السياق ضبطت مباحث التموين ثلاجة لحفظ اللحوم بها نحو 2 طن لحوم مجمدة ودواجن بدون بيانات وفاسدة قبل طرحها في الاسواق وتم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق