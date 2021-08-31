ندوة دينية أون لاين بالشرقية بعنوان «تعزيز المشاركة الإيجابية في قضايا المجتمع المعاصر»

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أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم ،وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام المديرية بتنظيم ندوة دينية بعنوان «تعزيز المشاركة الإيجابية في قضايا المجتمع المعاصر»، وذلك بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، يتم عرضها عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الالكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية .



أضاف وكيل وزاره الشباب والرياضة، أن الشيخ عبدالعزيز يوسف عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة،هو من يقوم بتقديم الندوة والتي سوف يتحدث فيها عن تعريف الإيجابية وكيف دعا القرآن لها، ويسرد قصصاً من القرآن الكريم تدعونا إلى الإيجابية ،وكذلك قصصاً عن الإيجابية في تاريخ الأمة الإسلامية ،ويوضح أثر السلبية على الأفراد والمجتمعات .

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة، لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية، وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.