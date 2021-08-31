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التنمية الثقافية تطلق دورة «نجوم المسرح الجامعي»

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التنمية الثقافية تطلق دورة «نجوم المسرح الجامعي» التنمية الثقافية تطلق دورة «نجوم المسرح الجامعي»

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أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية عن بدء الإستعداد لإطلاق الدورة الخامسة من «مواسم نجوم المسرح الجامعي» برئاسة المخرج الكبير خالد جلال .

وقال الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع الصندوق، أن فلسفة وزارة الثقافة وقطاع الصندوق تقوم على اكتشاف ودعم المبدعين في كافة المجالات، مضيفاً أن مواسم نجوم المسرح الجامعي هو استكمال لمنظومة اكتشاف المواهب المسرحية وصقلها ودعمها ورعايتها من خلال مظلة وزارة الثقافة.. كما يقوم المهرجان بتكريم مجموعة من كبار الفنانين الذين برزوا في بداياتهم على خشبة المسرح الجامعي .

وتجدر الإشارة إلى أن إستمارة المشاركة في الدورة الجديدة متاحة على موقع الصندوق من خلال الرابط التالي https://www.cdf.gov.eg/?q=node/15078 وذلك في الفترة من 1 وحتي 30 سبتمبر القادم .

المصرى اليوم

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