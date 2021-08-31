خسارة عيد وكمال فى تنس الطاولة بدورة باراليمبية طوكيو

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ودع الثنائي سامح عيد وأيمن كمال لاعبا المنتخب الوطنى لتنس الطاولة، منافسات الفرق بدورة الألعاب البارالمبية الصيفية، والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو، من ثمن النهائي.

وخسر الثنائي سامح عيد وأيمن كمال في منافسات دور الـ16 أمام منتخب سلوفاكيا بنتيجة (2-0) ليودعوا منافسات البطولة من ثمن النهائي، وحصدت البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو حتى الآن 6 ميداليات متنوعة، بواقع 4 فضيات وبرونزيتين، وجميعها في منافسات رفع الأثقال.

وتعد هذه المشاركة هي الظهور الثالث عشر للبعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية حيث كانت أول مشاركة في نسخة عام 1972 بمدينة هايدلبرج بألمانيا الغربية.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعدد 49 لاعبا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهي رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة ، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية.