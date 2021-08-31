أخبار عاجلة

"بلاغات العنف الأسري" يرصد حالة السيدة التي ناشدت حمايتها وأطفالها من الإيذاء -
مزارع في قنا يقيد شقيقته بسلاسل حديدية 20 عاما بعد طلاقها: «خايف عليها» -
النيابة تعاين عقار شبرا المنهار.. وجار البحث عن ضحايا آخرين بعد انتشال جثة -
وزير التعليم العالي: تصميم قوي لدى الدولة لعودة العام الدراسي إلى طبيعته -
القبض على عاطل وسيدة هاربين من حكمين بالإعدام في كفر الشيخ -
بولندا تتعادل مع إنجلترا في لقاء مثير -
عاجل | أنهت 86 % من الواسطة.. الحكومة الإلكترونية تسهل مطاردة الفاسدين -
بشكل مفاجئ.. انهيار كامل لعقار من 4 طوابق شمالي العاصمة المصرية -
تركيا تستدعي عناصر من الإخوان وتطالبهم بوقف أنشطتهم السياسية -
"الحربي" يقدّم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة إلى رئيس كوبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

أول تصريح من كريستيانو رونالدو عقب انضمامه رسمياً إلى مانشستر

Print
أول تصريح من كريستيانو رونالدو عقب انضمامه رسمياً إلى مانشستر أول تصريح من كريستيانو رونالدو عقب انضمامه رسمياً إلى مانشستر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

في خير سعيد لكل عشاق الشياطين الحمر، أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسمياً صباح اليوم الثلاثاء عن عودة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، من جديد إلى صفوفه، قادماً من العملاق الإيطالي يوفنتوس.

ووضع الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد صورة كبيرة للاعب البرتغالي على واجهة الموقع وصفحته الرئيسية، كما وضع عدة صور من سنواته الأولى في أولد ترافورد، وبعضها برفقة المدير الفني الحالي للفريق أولي جونار سولسكاير، الذي كان زميلاً لرونالدو من قبل بالقيمص الأحمر للشياطين الحمر الإنجليزية.

وفي أول تصريح له عقب انضمامه لصفوف مانشستر يونايتد، قال كريستيانو رونالدو: مانشستر يونايتد ناد كان له دائمًا مكانة خاصة في قلبي، وقد غمرتني بالسعادة والفخر كل الرسائل التي تلقيتها منذ الإعلان عن الصفقة يوم الجمعة.

وأضاف رونالدو: لا أطيق الانتظار للعب في أولد ترافورد أمام ملعب ممتلئ وأرى كل المشجعين مرة أخرى، أتطلع للانضمام إلى الفريق بعد انتهاء فترة المباريات الدولية، وآمل أن يكون لدينا موسم ناجح جداً.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مزارع في قنا يقيد شقيقته بسلاسل حديدية 20 عاما بعد طلاقها: «خايف عليها»

مزارع في قنا يقيد شقيقته بسلاسل حديدية 20 عاما بعد طلاقها: «خايف عليها»

النيابة تعاين عقار شبرا المنهار.. وجار البحث عن ضحايا آخرين بعد انتشال جثة

النيابة تعاين عقار شبرا المنهار.. وجار البحث عن ضحايا آخرين بعد انتشال جثة

وزير التعليم العالي: تصميم قوي لدى الدولة لعودة العام الدراسي إلى طبيعته

وزير التعليم العالي: تصميم قوي لدى الدولة لعودة العام الدراسي إلى طبيعته

القبض على عاطل وسيدة هاربين من حكمين بالإعدام في كفر الشيخ

القبض على عاطل وسيدة هاربين من حكمين بالإعدام في كفر الشيخ