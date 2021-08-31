أول تصريح من كريستيانو رونالدو عقب انضمامه رسمياً إلى مانشستر

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في خير سعيد لكل عشاق الشياطين الحمر، أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسمياً صباح اليوم الثلاثاء عن عودة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، من جديد إلى صفوفه، قادماً من العملاق الإيطالي يوفنتوس.

ووضع الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد صورة كبيرة للاعب البرتغالي على واجهة الموقع وصفحته الرئيسية، كما وضع عدة صور من سنواته الأولى في أولد ترافورد، وبعضها برفقة المدير الفني الحالي للفريق أولي جونار سولسكاير، الذي كان زميلاً لرونالدو من قبل بالقيمص الأحمر للشياطين الحمر الإنجليزية.

وفي أول تصريح له عقب انضمامه لصفوف مانشستر يونايتد، قال كريستيانو رونالدو: مانشستر يونايتد ناد كان له دائمًا مكانة خاصة في قلبي، وقد غمرتني بالسعادة والفخر كل الرسائل التي تلقيتها منذ الإعلان عن الصفقة يوم الجمعة.

وأضاف رونالدو: لا أطيق الانتظار للعب في أولد ترافورد أمام ملعب ممتلئ وأرى كل المشجعين مرة أخرى، أتطلع للانضمام إلى الفريق بعد انتهاء فترة المباريات الدولية، وآمل أن يكون لدينا موسم ناجح جداً.