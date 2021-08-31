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تعرف على موعد الظهور الأول للنجم رونالدو بقميص مانشستر يونايتد

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تعرف على موعد الظهور الأول للنجم رونالدو بقميص مانشستر يونايتد تعرف على موعد الظهور الأول للنجم رونالدو بقميص مانشستر يونايتد

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أكد مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، أنه أكمل إجراءات التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القادم من يوفنتوس لمدة عامين.

وفي أول تعليق له بعد عودته للنادي الذي حقق معه ثمانية ألقاب كبرى بين 2003 و2009، قال رونالدو في تصريحات نقلتها "سكاي سبورتس": "مانشستر يونايتد فريق لطالما كانت له مكانة خاصة في قلبي. لا أطيق الانتظار للعب في أولد ترافورد أمام ملعب ممتلئ وأرى كل المشجعين مرة أخرى. أنا أتطلع إلى ذلك وآمل أن نحظى بموسم ناجح جدا في المستقبل".

ومن المتوقع أن يخوض رونالدو مباراته الأولى مع يونايتد في 11 سبتمبر المقبل أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فترة التوقف الدولي.

وكان يونايتد، أعلن الجمعة الماضي توصله لاتفاق مع يوفنتوس الإيطالي لاستعادة رونالدو (36 عاما)، واكتملت الصفقة اليوم الثلاثاء، بعد اجتياز النجم البرتغالي الفحص الطبي وإجراءات التأشيرة ومتعلقات شخصية.

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