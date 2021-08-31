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كشفت أجهزة الأمن، الثلاثاء، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن اصطدام مركبة «توك توك» بسيدتين وإصابتهما، بالبحيرة، وضبط مرتكب الواقعة.

قالت وزارة الداخلية في بيان لها: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتضمن قيام قائد مركبة توك توك بتخطي أخرى بأحد الشوارع بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتزامن تخطيه الخاطئ مع قدوم سيارة ميكروباص في مواجهته، وحال محاولته تفادي الاصطدام بها اختل مقود المركبة بيديه فانحرفت وانقلبت على جانبها واصطدمت بسيدتين حال سيرهما بجوارها في ذات التوقيت».

وأضافت: «بالفحص تم تحديد المجني عليهما (شقيقتان مصابتان بكدمات) وعللتا عدم إبلاغهما بالواقعة لانشغالهما بعلاج إحداهما واتهمتا قائد»التوك توك«بإحداث إصابتهما، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط قائد التوك توك بدون لوحات معدنية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة».