أخبار عاجلة

"بلاغات العنف الأسري" يرصد حالة السيدة التي ناشدت حمايتها وأطفالها من الإيذاء -
مزارع في قنا يقيد شقيقته بسلاسل حديدية 20 عاما بعد طلاقها: «خايف عليها» -
النيابة تعاين عقار شبرا المنهار.. وجار البحث عن ضحايا آخرين بعد انتشال جثة -
وزير التعليم العالي: تصميم قوي لدى الدولة لعودة العام الدراسي إلى طبيعته -
القبض على عاطل وسيدة هاربين من حكمين بالإعدام في كفر الشيخ -
بولندا تتعادل مع إنجلترا في لقاء مثير -
عاجل | أنهت 86 % من الواسطة.. الحكومة الإلكترونية تسهل مطاردة الفاسدين -
بشكل مفاجئ.. انهيار كامل لعقار من 4 طوابق شمالي العاصمة المصرية -
تركيا تستدعي عناصر من الإخوان وتطالبهم بوقف أنشطتهم السياسية -
"الحربي" يقدّم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة إلى رئيس كوبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

«شرطة المرور» تضبط 5057 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

Print
«شرطة المرور» تضبط 5057 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة «شرطة المرور» تضبط 5057 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 5057 مخالفة مرورية متنوعة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: «تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5057) مخالفة مرورية متنوعة».

وأضافت: «من بين المخالفات(1819) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(163) مخالفة السير بدون تراخيص، و(9) مخالفة موقف عشوائى، و(18) مخالفة لشروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مزارع في قنا يقيد شقيقته بسلاسل حديدية 20 عاما بعد طلاقها: «خايف عليها»

مزارع في قنا يقيد شقيقته بسلاسل حديدية 20 عاما بعد طلاقها: «خايف عليها»

النيابة تعاين عقار شبرا المنهار.. وجار البحث عن ضحايا آخرين بعد انتشال جثة

النيابة تعاين عقار شبرا المنهار.. وجار البحث عن ضحايا آخرين بعد انتشال جثة

وزير التعليم العالي: تصميم قوي لدى الدولة لعودة العام الدراسي إلى طبيعته

وزير التعليم العالي: تصميم قوي لدى الدولة لعودة العام الدراسي إلى طبيعته

القبض على عاطل وسيدة هاربين من حكمين بالإعدام في كفر الشيخ

القبض على عاطل وسيدة هاربين من حكمين بالإعدام في كفر الشيخ