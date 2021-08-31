أخبار عاجلة

"بلاغات العنف الأسري" يرصد حالة السيدة التي ناشدت حمايتها وأطفالها من الإيذاء -
مزارع في قنا يقيد شقيقته بسلاسل حديدية 20 عاما بعد طلاقها: «خايف عليها» -
النيابة تعاين عقار شبرا المنهار.. وجار البحث عن ضحايا آخرين بعد انتشال جثة -
وزير التعليم العالي: تصميم قوي لدى الدولة لعودة العام الدراسي إلى طبيعته -
القبض على عاطل وسيدة هاربين من حكمين بالإعدام في كفر الشيخ -
بولندا تتعادل مع إنجلترا في لقاء مثير -
عاجل | أنهت 86 % من الواسطة.. الحكومة الإلكترونية تسهل مطاردة الفاسدين -
بشكل مفاجئ.. انهيار كامل لعقار من 4 طوابق شمالي العاصمة المصرية -
تركيا تستدعي عناصر من الإخوان وتطالبهم بوقف أنشطتهم السياسية -
"الحربي" يقدّم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة إلى رئيس كوبا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إفراج بربع المدة.. طلب بإعادة 603 سجناء بنجلاديشيين من جدة إلى بلادهم

Print
إفراج بربع المدة.. طلب بإعادة 603 سجناء بنجلاديشيين من جدة إلى بلادهم إفراج بربع المدة.. طلب بإعادة 603 سجناء بنجلاديشيين من جدة إلى بلادهم
بعضهم انتهت محكوميته إلى جانب أشخاص محكوم عليهم في جرائم صغيرة

إفراج بربع المدة.. طلب بإعادة 603 سجناء بنجلاديشيين من جدة إلى بلادهم

تقدمّت القنصلية البنجلاديشية بجدة، بطلب لوزارة الخارجية للإفراج عن مساجين بنجلاديشيين وإعادتهم إلى بلادهم.

وذكرت صحيفة "دكا تربيون" البنجلاديشية، أن المسؤولين البنجلاديشيين في القنصلية بجدة تقدموا بطلب للخارجية السعودية للحصول على المساعدة لنقل مساجين من الجنسية البنجلاديشية إلى بلادهم.

وقال المستشار محمد أمين الإسلام؛ إن هناك ما لا يقل عن 603 من العمالة البنجلاديشية في السجون بمدينة جدة، بعضهم انتهت محكوميته وسيتم إنهاء بعض الإجراءات للإفراج عنهم وإعادتهم إلى بلادهم.

وأشار إلى أنه تمّ تقديم مقترح بالإفراج عن بعض المساجين الذين أكملوا ربع مدة العقوبة بدواعي حسن السيرة والسلوك و‘عادتهم الى بنجلاديش، إلى جانب الأشخاص المحكوم عليهم في جرائم صغيرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية: نأمل في أن تسهم حكومة أفغانستان الجديدة في تحقيق الاستقرار

السعودية: نأمل في أن تسهم حكومة أفغانستان الجديدة في تحقيق الاستقرار

السعودية تسجل 119 حالة إصابة 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 119 حالة إصابة 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

سفارة المملكة بواشنطن: السعودية تكرر دعمها لرفع السرية الكامل عن وثائق 11 سبتمبر لإنهاء مزاعم علاقتها بالهجمات

سفارة المملكة بواشنطن: السعودية تكرر دعمها لرفع السرية الكامل عن وثائق 11 سبتمبر لإنهاء مزاعم علاقتها بالهجمات

سفارة السعودية بواشنطن ترحِّب بالإفراج عن وثائق سرية بشأن هجمات 11 سبتمبر

سفارة السعودية بواشنطن ترحِّب بالإفراج عن وثائق سرية بشأن هجمات 11 سبتمبر