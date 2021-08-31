شوّهت المنظر العام.. أمانة العاصمة المقدّسة تُزيل 85 لوحة إعلانية مخالفة

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عملت على رفع المركبات التالفة والمهملة وصيانة وإعادة تأهيل أعمدة الإنارة

أزالت أمانة العاصمة المقدّسة 85 لوحةً إعلانيةً مشوّهةً للمظهر العام، شملت لوحات تجارية تالفة ولوحات دعائية عشوائية مخالفة متفاوتة الأحجام والمقاسات في الشوارع والطرق الرئيسة.

وأوضحت الأمانة أن من بين عناصر التشوّه البصري، التي يتم تركيز الجهود لمعالجتها وإزالتها (إزالة مظلَّات المركبات العشوائية، رفع المركبات التالفة والمهملة، صيانة وإعادة تأهيل أعمدة الإنارة، إعادة تأهيل الحدائق والمسطحات الخضراء، صيانة اللوحات الإرشادية، صيانة حُفر الطرقات، رفع مُخلّفات الإنشاء والهدم ونواتج الحفر، إزالة الكتابات المشوّهة للمظهر العام، صيانة وإعادة تأهيل أرصفة الشوارع، معالجة وضع حاويات وصناديق النفايات، إضافة إلى معالجة وضع الباعة الجائلين).

من جهةٍ أُخرى، عقدت اللجنة التنفيذية لبرنامج كفاءة الإنفاق بأمانة العاصمة المقدّسة اجتماعها الدوري، لمناقشة فُرص كفاءة الإنفاق، والرفع بالنتائج للجنة الإشراقية لاعتمادها، حيث تم في هذا الجانب مناقشة الفُرص المتعلقة بالتقنية، والصيانة والتشغيل، والمشروعات، والمرافق، والمشتريات الحكومية.