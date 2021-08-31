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"بلاغات العنف الأسري" يرصد حالة السيدة التي ناشدت حمايتها وأطفالها من الإيذاء
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:32 مساءً
مزارع في قنا يقيد شقيقته بسلاسل حديدية 20 عاما بعد طلاقها: «خايف عليها»
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:25 مساءً
النيابة تعاين عقار شبرا المنهار.. وجار البحث عن ضحايا آخرين بعد انتشال جثة
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:25 مساءً
وزير التعليم العالي: تصميم قوي لدى الدولة لعودة العام الدراسي إلى طبيعته
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:25 مساءً
القبض على عاطل وسيدة هاربين من حكمين بالإعدام في كفر الشيخ
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:25 مساءً
بولندا تتعادل مع إنجلترا في لقاء مثير
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:25 مساءً
عاجل | أنهت 86 % من الواسطة.. الحكومة الإلكترونية تسهل مطاردة الفاسدين
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:18 مساءً
بشكل مفاجئ.. انهيار كامل لعقار من 4 طوابق شمالي العاصمة المصرية
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:17 مساءً
تركيا تستدعي عناصر من الإخوان وتطالبهم بوقف أنشطتهم السياسية
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:17 مساءً
"الحربي" يقدّم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة إلى رئيس كوبا
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:17 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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RT Arabic (روسيا اليوم)
وسط حراسة مشددة.. وصول مسؤول أمن أسامة بن لادن إلى أفغانستان
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 31 أغسطس 2021 11:57 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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