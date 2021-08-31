«الري» تنظم مؤتمر موسع بالإسكندرية للتوعية بأهمية مشروع تأهيل المساقي والتحول للري الحديث

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كلف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الأجهزة الفنية التابعة للوزارة بعقد سلسلة من المؤتمرات المشتركة بشأن تأهيل المساقي والتحول للري الحديث، ضمن خطة الحكومة لتطوير وتحديث منظومة الري في مصر.

ونظمت وزارة الري المؤتمر الأول الموسع لمحافظة الإسكندرية بين أجهزة وزارتى الري والزراعة وممثلي البنوك الوطنية (الأهلي والزراعي) بشأن تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث بحضور المهندس محمود السعدي، مستشار الوزارة لشؤون إدارة المياه، واللواء أشرف بهجت، رئيس حي العامرية، نائبًا عن محافظ الإسكندرية، والمهندس إبراهيم عبدالمنعم رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية، والدكتور مؤمن الشرقاوي رئيس الادارة المركزية للتوجيه المائي، والدكتورة تريزة سعد عطا لله مدير الادارة العامة للإرشاد الزراعي نائبًا عن وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه تم خلال المؤتمر عرض القرار الوزاري المشترك رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢١ بين وزارتى الرى والزراعة وآليات تفعيله، موضحًا إنه تم اجراء حوار مفتوح مع الحضور حول بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي والبنك الزراعي، وتم الإجابة على جميع إستفسارات المزارعين حول سُبل تطبيق بنود البروتوكول لتنفيذ نظم الرى الحديث وتأهيل المساقى بأراضيهم.

وأضاف «عبدالعاطي» أن البروتوكول الموقع بين وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي والبنك الزراعي يهدف لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية، والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية من خلال توفير سبل وآليات التحول من استخدام الأساليب التقليدية في الري إلى إتباع أساليب الري الحديثة بأشكالها المختلفة.

وأوضح وزير الري أن الدولة توفر الدعم الفني والمالي تحت مظلة التعاون والتنسيق المشترك بين كل جهات الدولة المعنية، حيث يتم توفير التمويل اللازم لتكاليف تأهيل المساقي وتجهيزها، وتوفير تكاليف التحول لاستخدام شبكات الري الحديث، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم من خلال المختصين بوزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي لتأهيل المساقي، والتحول للري الحديث، مشيرًا إلى أن مشروعي تبطين الترع والمساقي وتحديث الري يساهمان في ترشيد استهلاك مياه الري ورفع كفاءة الاستخدام للموارد المائية ويرفع من إنتاجية المحاصيل.

وشارك في المؤتمر الموسع ممثلو البنك الزراعي والأهلي المصري، ومدير عام التوجيه المائي، ومديرو عموم ري النصر والنوبارية، ومديرو عموم المراقبات الزراعية والتعاون الزراعي واستصلاح الأراضي، ورؤساء مجالس إدارة الجمعيات الزراعية، ورؤساء مجالس إدارات روابط مستخدمي المياه، ومديري هندسات الري.