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للحب سر.. كتاب ناقشته قصور الثقافة

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للحب سر.. كتاب ناقشته قصور الثقافة للحب سر.. كتاب ناقشته قصور الثقافة

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عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة لقاء لمناقشة كتاب «للحب سر» للكاتبة مريم توفيق، وذلك بقصر ثقافة الشاطبي بفرع الإسكندرية، أدار اللقاء المستشار إبراهيم عبدالله.

وناقش الكتاب كل من الدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام منطقة وعظ الإسكندرية ورئيس لجنة الفتوى، والقس يوحنا رمزي، حيث يتناول الكتاب عن قدر الأخلاق في صناعة الحب، وضرورة إحياء القيم والعادات القديمة التي فقدناها ونشر المحبة بين الناس لتحقيق الأخوة الإنسانية.

وفي مرسم الطفل، أقيمت ورشة لتعليم الأطفال كيفية عمل تصميم ابتكاري لكارت في حب الإسكندرية بالبورو والألوان الخشبية، كما تجدد اللقاء مع ورشة تعليم أساسيات الخط العربي للمدرب محمد عبدالخالق، بينما أقام بيت ثقافة 26 يوليو محاضرة بعنوان «آثار الإسكندرية» تحدث خلالها محمد متولى مدير عام الآثار بالإسكندرية عن التنوع الأثري الموجود بالمحافظة وأهميتها بالنسبة للدخل القومي، مقدمًا عدد من النماذج للأماكن الأثرية منها قلعة قايتباي، متحف المجوهرات ومسجد أبوالعباس المرسي، المتحف اليوناني الروماني، وذاكرًا لتاريخ تلك الأماكن ودور الدولة في الحرص على ترميمها من حين لآخر حفاظًا على التراث.

المصرى اليوم

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