طلاب جامعتا الأقصر وجنوب الوادي يشاركون في اللقاءات التوعوية لمحو الأمية

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تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والاستاذ الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، تتواصل لليوم الثالث على التوالي اللقاءات التوعوية السنوية لمحو الأمية مع طلاب جامعتي الأقصر وجنوب الوادي، ضمن سلسلة اللقاءات التوعوية التي تعقدها الجامعتان لطلابهما للمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، خلال فترة الإجازة الصيفية.

عُقد اللقاء مع طلاب الجامعة من أبناء مركز القرنة لتعريف الطلاب بكيفية المشاركة في المشروع من فتح الفصول وطرق جذب الدارسين لفتح الفصول، والمهارات التي يجب أن يتحلى بها الطالب للتدريس، وتوقيت الدراسة ومدة الفصل الدراسي ونموذج الامتحان الذى يوضع للدارس لكى يجتاز هذا الامتحان، والحوافز التي تقدمها الجامعة والهيئة للطلاب المشاركين.

وفى نهاية اللقاء تم الاستماع إلى تساؤلات الطلاب والرد عليها ووضع الحلول لكل المعوقات التي قد تواجههم.

شهد اللقاء كلا من الدكتور محمد سيد، مدير مركز تعليم الكبار بجامعة جنوب الوادي، ومحمد سيد الكامل، منسق عام اللجنة الاشرافية بجامعة جنوب الوادي، ومنتصر السعيد منسق عام اللجنة الإشرافية بجامعة الأقصر، ومنسقي الكليات ومدير إدارة محو الأمية بالقرنة.

يشار إلى أن اللقاءات التوعوية، تستمر لمدة أسبوع، بواقع لقاء في كل مركز من مراكز محافظة الأقصر، حيث يشهد يوم الثلاثاء لقاء بمدينة الطود بقاعة مجلس المدينة، ويوم الأربعاء بمدينة إسنا بقاعة مجلس المدينة، وتختتم اللقاءات التوعوية يوم الخميس بمدينة أرمنت بقاعة الشبان المسلمين.