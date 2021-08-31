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شدد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، أنه لن يترك حق لاعبي الفارس الأبيض يضيع في الفترة المقبلة، ولن يقبل بأي ظلم يقع عليهم وأن النادي قادر على حماية أبنائه.

كانت حالة من الغضب الشديد قد سيطرت على مسؤولي نادي الزمالك عقب قرار إيقاف قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، لمدة 8 أشهر وتغريمه نصف مليون جنيه، بسبب ما حدث من مشادة بينه وبين رئيس اتحاد الكرة المهندس أحمد مجاهد، خلال مراسم تسليم درع بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري.

وعقب هذه الأحداث تقدم نادي الزمالك بتظلم للجنة التظلمات في اتحاد الكرة ضد العقوبات التي وصفها بأنها غير عادلة، وطالب في بيان ناري بتحقيق شامل وموسع في الأزمة مع كل الأطراف.

وقال حسين لبيب في تصريحات تليفزيونية: «الزمالك نادٍ كبير، وقادر على الحفاظ على حقوقه وحق لاعبيه وأبنائه، وإذا كان لنا حق فلن نتركه، وقادرون على الحصول عليه و"كل شيخ وله طريقة».