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ميدو: حصلت على ألف إسترليني فى وست هام.. وكنت أرخص لاعب فى الدوري الإنجليزي

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ميدو: حصلت على ألف إسترليني فى وست هام.. وكنت أرخص لاعب فى الدوري الإنجليزي ميدو: حصلت على ألف إسترليني فى وست هام.. وكنت أرخص لاعب فى الدوري الإنجليزي

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كشف أحمد حسام "ميدو"، عن حصوله على راتب ألف جنيه إسترليني عندما كان يلعب فى صفوف وست هام بالدورى الإنجليزي.

وقال ميدو فى تصريحات إذاعية: "المديرة الرياضية لنادى وست هام عقدت معى جلسة قبل توقيع العقود وتم الاتفاق على منحى الف جنيه إسترليني اسبوعيا ولكن تم الاتفاق على أن كل مباراة اخوضها ب٤٠ ألف إسترليني واذا سجلت هدف ب١٠٠ الف إسترليني وحصلت على أموال كثيرة للغاية بعد كل هذه الحوافز وكنت أرخص لاعب فى البريميرليج".

وأضاف: "يجب أن نضع حوافز فى عقود اللاعبين من أجل تقديم أفضل ما لديهم، وفعلت ذلك مع مروان محسن عندما كنت أدرب الإسماعيلي وحينها كان عقده مليون جنيه و٥٠٠ الف اذا سجل ١٠ أهداف و٥٠٠ ألف اذا انضم للمنتخب وبالفعل حصل على ٢ مليون جنيه فى هذا الموسم وتم بيعه للاهلى ب١٠ مليون جنيه".

المصرى اليوم

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