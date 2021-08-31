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ودع المنتخب الوطنى للكرة الطائرة "جلوس"، منافسات دورة الألعاب البارالمبية الصيفية، والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو، عقب خسارته أمام نظيره الروسي بنتيجة 3 - 0، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.



وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 - 21، 25 - 17، 25 - 20"، في لقاء استغرق 71 دقيقة.

واستهل المنتخب الوطنى مشواره في المجموعة الأولى بالخسارة من البوسنة والهرسك بثلاثية نظيفة، قبل أن يفوز على المنتخب الياباني -صاحب الأرض والجمهور- بنفس النتيجة.

ويضم المنتخب الوطني في هذه الدورة 12 لاعباً هم، هشام الشويخ وعبد النبي عبد اللطيف وحسام مسعود وأحمد عبد الجليل ومحمد أبو اليزيد ومحمد سعد وأحمد خميس وأشرف زغلول وصلاح عطا ومطاوع أبو الخير وأحمد عبد الفتاح والسيد موسى.

ويقود المنتخب الوطني الدكتور مسعد العيوطي مديراً فنياً، ومحمد بدوي مدرباً عاماً، وطاهر البهائي مدرباً، وغريب إدريس إدارياً.

وشارك منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة جلوس 7 مرات من قبل في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية، بداية من دورة سول بكوريا الجنوبية عام 1988، نهاية بالنسخة الأخيرة في ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 2016.

ونجح المنتخب الوطني خلال الـ7 مشاركات في البارالمبياد، بالتتويج بميداليتين برونزيتين، وكان ذلك في نسخة عام 2004 بأثينا و 2016 بريو دي جانيرو.