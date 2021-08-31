إصابة ٤ أشخاص في حادث تصادم ميكروباص مع تروسيكل بالشرقية

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أصيب ٤ أشخاص بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع دراجة بخارية تروسيكل، علي طريق ميت أبو علي الزقازيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية ، إخطارا يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع دراجة بخارية تروسيكل، علي طريق ميت أبو علي الزقازيق، ما أسفر عن إصابة ٤ أشخاص بإصابات متنوعة.

جري نقل المصابين إلى مستشفي الأحرار التعليمي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.