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أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بحبس عاطل انهى حياة شقيقته الحامل قبل ايام من ولادتها بان قام بذبحها تبين من التحقيقات انها امتنعت عن منحه مبلغا ماليا لشراء المخدرات.

قالت التحقيقات ان المتهم اعتاد تعاطى المواد المخدرة واعتاد مطالبة شقيقته الضحية بمنحه مبالغ مالية ،لكنها يوم الواقعة امتنعت عن منحه اى مبالغ مالية كى يكف عن شرب المواد المخدرات وعندما رفضت قرر قتلها ونفذ الواقعة .

تم إخطار قسم شرطة مصر القديمة بالواقعة وتم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير حول الواقعة، وسبب الوفاة، والتصريح بالدفن.