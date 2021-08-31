مانشستر يونايتد يعلن رسمياً عن عودة كريستيانو رونالدو

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسمياً صباح اليوم الثلاثاء عن عودة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو من جديد إلى صفوفه بعد نحو 11 عاماً من الرحيل عن النادي.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن مساء يوم الجمعة الماضي عن ضم اللاعب من يوفنتوس الإيطالي مقابل 23 مليون يورو.

وسبق أن لعب رونالدو في صفوف مانشستر يونايتد لمدة 6 سنوات خلال الفترة من 2003 وحتى 2009.

وكتب مانشستر يونايتد عبر موقعه الرسمي وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن حسم صفقة الدون رسمياً، وكتب: يسر نادي مانشستر يونايتد أن يؤكد توقيع كريستيانو رونالدو على عقد مدته سنتان مع خيار التمديد لعام آخر، بشرط الحصول على موافقة اللاعب.

وخلال مشواره الذهبي فاز كريستيانو رونالدو الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات ، حتى الآن بأكثر من 30 لقبًا رئيسيًا خلال مسيرته، بما في ذلك خمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وأربعة ألقاب لكأس العالم للأندية، وسبعة ألقاب في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، كما حصد عدد من البطولات رفقة منتخب بلاده أهمها كأس الأمم الأوروبية 2016.

وكريستيانو رونالدو هو أول لاعب يفوز ببطولات الدوري في ثلاث دول مختلفة، كما كان أفضل هداف في الدوري الإيطالي الموسم الماضي وفاز بالحذاء الذهبي في بطولة أوروبا لهذا العام.

وخلال فترته الأولى في مانشستر يونايتد، سجل كريستيانو رونالدو 118 هدفًا في 292 مباراة.

وغير مانشستر اليوم واجهة موقعه الرسمي بصورة رونالدو، وكتب عبر حسابه على شبكة تويتر: كريستيانو عاد.