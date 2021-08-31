أنجيلا مراد تفوز بجائزة أفضل ممثلة عن دورها بشخصية «أمل زهرة» بفيلمها «تاء التأنيث»

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فازت الممثلة اللبنانية انجيلا مراد، بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان كوباني الدولي للفيلم القصير عن دورها بشخصية «أمل زهرة» التي قدمتها بفيلمها الروائي «تاء التأنيث Feminization» ببراعة كبيرة، وهي لم تقوم فقط بتأدية الدور، بل قامت بتجسيد الشخصية تمامًا بكل تفاصيلها ومشاعرها.
وعن استلام الجائزة قالت أنجيلا: سعادتي كبيرة بهذا التكريم عن دوري بشخصية «أمل زهرة» التي تجسِّد معنى الصمود للمرأة، في مجتمع ذكوري لا ينصفها، وتنادي بحقوق المرأة المسلوبة بفيلمي «تاء التأنيث» في مهرجان كوباني الدولي للفيلم القصير لأنه تكليف أكثر منه تشريف وهو يضعني في مسؤولية وتفكير وتدقيق لاختيار ما سأقدم عليه مستقبلاً.