أنجيلا مراد تفوز بجائزة أفضل ممثلة عن دورها بشخصية «أمل زهرة» بفيلمها «تاء التأنيث»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

فازت الممثلة اللبنانية انجيلا مراد، بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان كوباني الدولي للفيلم القصير عن دورها بشخصية «أمل زهرة» التي قدمتها بفيلمها الروائي «تاء التأنيث Feminization» ببراعة كبيرة، وهي لم تقوم فقط بتأدية الدور، بل قامت بتجسيد الشخصية تمامًا بكل تفاصيلها ومشاعرها.

وعن استلام الجائزة قالت أنجيلا: سعادتي كبيرة بهذا التكريم عن دوري بشخصية «أمل زهرة» التي تجسِّد معنى الصمود للمرأة، في مجتمع ذكوري لا ينصفها، وتنادي بحقوق المرأة المسلوبة بفيلمي «تاء التأنيث» في مهرجان كوباني الدولي للفيلم القصير لأنه تكليف أكثر منه تشريف وهو يضعني في مسؤولية وتفكير وتدقيق لاختيار ما سأقدم عليه مستقبلاً.

‏