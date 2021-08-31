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تعرف على تفاصيل عقد عمرو السولية الجديد مع الأهلي

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تعرف على تفاصيل عقد عمرو السولية الجديد مع الأهلي تعرف على تفاصيل عقد عمرو السولية الجديد مع الأهلي

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اقترب مسؤولو النادي الأهلي من الإعلان عن تمديد عقد لاعب وسط الفريق عمرو السولية مع القلعة الحمراء لمدة 3 سنوات جديدة.

وينتهي عقد عمرو السولية مع الأهلي في يونيو المقبل، ووضعت لجنة التخطيط للكرة في الفترة الماضية التجديد للاعب ضمن أهم أولوياتها.

ويعتبر السولية أحد العناصر الأساسية في القلعة الحمراء، ورمانة ميزان وسط الملعب، واعتمد عليه كل المدربين الذين تولوا تدريب المارد الأحمر في الفترة الماضية.

ووفقاً لمصادرنا داخل النادي الأهلي، فمن المنتظر الإعلان عن تمديد عقد اللاعب خلال الأيام القليلة بعدما أنهى مسؤولو النادي الاتفاق مع اللاعب وموكله على التجديد لمدة 3 سنوات.

وسيحصل عمرو السولية على 10 ملايين جنيه في الموسم الأول، ترتفع في الموسمين التاليين بواقع مليون جنيه في كل موسم.

ويقود وكيل اللاعب تامر النحاس المفاوضات حالياً مع الأهلي في ظل تواجد عمرو السولية مع منتخب حالياً في معسكر الإعداد استعداداً لمواجهتي أنجولا والجابون في بداية رحلة تصفيات 2022.

المصرى اليوم

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