تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.. بدء المرحلة الأولى الأسبوع الجاري

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قال الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، إن سيتم بدء تلقى طلبات تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولي من الثانوية الأزهرية 2021، للالتحاق بكليات جامعة الأزهر في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر موقع التنسيق علب بوابة الحكومة الإلكترونية تحت رابط تنسيق الأزهر 2021.

قال نائب رئيس جامعة الأزهر إنه سيتم بدء تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية 2021، للقبول في كليات جامعة الأزهر من خلال التسجيل الإلكتروني للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول من الثانوية الأزهرية، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس المقبل يوم 2 سبتمبر خلال هذا الأسبوع.

وأضاف الدكتور محمد الشربينى إن التقديم سوف يستمر لمدة خمسة أيام وينتهى يوم الإثنين المقبل الموافق 6 سبتمبر 2021.

يستطيع طلاب الثانوية الأزهرية تسجيل من طلاب المرحلة الأولي من الثانوية الأزهرية، تسجيل رغبات الإلتحاق بكليات جامعة الأزهر عبر التقديم على موقع التنسيق على بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg، ويمكن تسجيل الرغبات مباشرة من خلال رابط تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 .

مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية 2021

يتخد طلاب الثانوية الأزهرية نتيجة تنسيق 2020 مؤشرًا لنتائج تنسيق الأازهر 2021، وتقدم المصري اليوم نتائج تنسيق كليات الأزهر 2020 بعد زيادة البحث عنها على شبكة الإنترنت خلال الأيام الماضية:

مؤشرات تنسيق كليات جامعة الأزهر.. الشعبة الأدبية بنين.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020- أدبي بنين

مؤشرات تنسيق كليات جامعة الأزهر.. الشعبة الأدبية بنات.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020- أدبي بنات

مؤشرات تنسيق كليات جامعة الأزهر.. الشعبة العلمية بنين.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020- علمي بنين

مؤشرات تنسيق كليات جامعة الأزهر.. الشعبة العلمية بنات.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020- علمي بنات

مؤشرات تنسيق كليات جامعة الأزهر.. الشعبة الإسلامية.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020- المجموعة الإسلامية

استمرار التقديم في المدن الجامعية بجامعة الأزهر

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر، إنه تم فتح باب القبول في المدن الجامعية بجامعة الازهر في القاهرة والمحافظات اعتبارًا من يوم الأحد 29 أغسطس وذلك للطلاب الحاصلين على تقدير ممتاز أو جيد جدًا ولمدة 5 أيام.

رابط التقديم على المدن الجامعية لطلاب جامعة الأزهر

يمكن لطلاب كليات جامعة الأزهر والذين حصلوا على تقدير ممتاز وجيد جدًا تسجيل الرغبات للإلتحاق بالمدن الجامعية في القاهرة والأقاليم، وكذلك معرفة شروط الإلتحاق بالمدن الجامعية عبر رابط وشروط تسجيل طلاب كليات جامعة الأزهر في المدن الجامعية للعام الدراسي 2021/2022.