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محافظ الشرقية يشهد إجراءات تسليم قطعة أرض تبرع لإقامة وحدة صحية بالحسينية

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محافظ الشرقية يشهد إجراءات تسليم قطعة أرض تبرع لإقامة وحدة صحية بالحسينية محافظ الشرقية يشهد إجراءات تسليم قطعة أرض تبرع لإقامة وحدة صحية بالحسينية

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شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الثلاثاء، إجراءات تسليم قطعة أرض بمساحة 900 متر تبرع مقدم من المواطن وائل محمد محمود حجازي، لإقامة وحدة صحية عليها بقرية الحجازية التابعة لمركز ومدينة الحسينية، ضمن مبادرة حياه كريمة لتطوير الريف المصري ،وذلك لتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لأهالي القرية والقري المجاورة لها.

أثنى المحافظ على اللمسة الطيبة التي قدمها المواطن بتبرعه بقطعة الأرض لإقامة وحدة صحية عليها، مشيدا بدور المجتمع المدني ورجال الخير الذين يقدمون كافة أوجه الدعم والمساندة، لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تقوم بها الدولة لتحقيق حياه افضل للمواطن .

وأضاف محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من توفير 148 قطعة أرض ما بين أملاك دولة وتبرعات أهالي ،لصالح المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والجاري تنفيذها بمركز الحسينية، والتي من المقرر أن يستفيد منها 41 قرية و740 تابع، لإقامة المشروعات التنموية والخدمية اللازمة، للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة لأهالي مركز الحسينية.

أكد محافظ الشرقية أن أعمال التطوير الجاري تنفيذها بقرى مركز الحسينية ضمن مبادرة حياه كريمة، تسير على قدم وساق بالتنسيق والتعاون بين الجهاز التنفيذي والجهات المعنية وأهالي المركز ،وذلك لسرعة إنجاز المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين ،وتغيير شكل الحياة إلى الأفضل.

المصرى اليوم

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