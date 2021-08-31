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أكبر منها ب18 سنة ..تفاصيل انتحار موظف قتل زوجته رميا بالرصاص فى مدينة نصر

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أكبر منها ب18 سنة ..تفاصيل انتحار موظف قتل زوجته رميا بالرصاص فى مدينة نصر أكبر منها ب18 سنة ..تفاصيل انتحار موظف قتل زوجته رميا بالرصاص فى مدينة نصر

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شهدت منطقة مدينة نصر أمس واقعة مؤسفة عندما قام موظف بقتل زوجته بطلق ناري ثم ألقى نفسه من الطابق الخامس وفارق الحياة في الحال، تم تحريز السلاح النارى المستخدم في الواقعة وإطلاق الرصاص وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة.

أمرت النيابة العامة بتحريز هواتف الزوجين لتفريغها ومعرفة نص الحوارات والمحادثات الموجودة عليها لمعرفة أسباب ارتكاب الزوج جريمة القتل، ثم الانتحار بهذه الطريقة وقامت الجهات المعنية أيضا بتحريز الشقة التي شهدت الحادث لفحص أركانها ومحتوياتها بالكامل للعثور على دليل يقود فرق البحث والنيابة العامة في الوصوصل لسبب الجريمة.

كما استدعت أجهزة الأمن شهود العيان من جيران الضحية الأسرة لاستجوابهم حول الواقعة ومعرفة ملابساتها وتبين من التحريات أن فارق العمر بين الموظف الذي قتل زوجته بطلقة من فرد خرطوش، وزوجته المقتولة 18 سنة ويرجح أن يكون فارق العمر بين الزوجين سببا في حدوث مشاكل زوجية بين الطرفين انتهت بقتل أحدهما وانتحار الثاني.

خاصة أن التحريات دلت أن الفترة الأخيرة ازدادت الخلافات بين الطرفين وفي يوم الواقعة نشبت مشاجرة قام على إثرها الزوج بإطلاق الرصاص من بندقية خرطوش على زوجته ثم قفز من الخامس.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة مدينة نصر بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثتين انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة موظف مصاب بكسور وكدمات بجميع أنحاء الجسم، وتبين سقوطه من أعلى العقار، وبالصعود للشقة عثر على جثة زوجته مقتولة.

المصرى اليوم

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