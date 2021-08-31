رئيس جامعة المنوفية يطمئن على مصابي فريق «كرة السرعة»

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زار الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، الثلاثاء، المستشفى الجامعى للاطمئنان على حالة مصابى حادث فريق كرة السرعة وعددهم أربع حالات.

تأتى هذه الزيارة في إطار متابعة رئيس الجامعة اليومية للمصابين، والتأكد من تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم، ومتابعة خروج حالتين منهم عقب الاطلاع على التقرير الطبى لهما ونقلهما بسيارة اسعاف مجهزة لتوصيلهم إلى منازلهم، مؤكدا أنه سيتم المتابعة لجميع الحالات بالمستشفى الجامعى حتى يتم الشفاء التام لهم.

وجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور محمود قوره عميد الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ولجميع الأطباء والتمريض المتابعين للحالات لما قدموه من خدمة طبية وجراحية وعلاجية للمصابين.