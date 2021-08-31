«محامين الإسكندرية»: نحضر جلسات «ضابط المنتزه» حفاظًا على كرامة المهنة ومصلحتها

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أكدت نقابة محامين الإسكندرية حرصها على المحاماة وكرامتها، مشددة على أن «ذلك هو همها وما يشغلها، فلا تلتفت لما يروجه بعض المغرضين لتشتيت المحامين والنيل من وحدتهم، وأن كل ما تبذله من جهد بخصوص واقعة محامي الإسكندرية ليس هدفه انتخابات أو غيرها، ولا يضع مجلس النقابة نصب أعينه سوى مصلحة المحامين».

وقالت النقابة في بيان، الثلاثاء، إن «لما كانت النقابة ليست في مجال مزايدات انتخابية، وإنما في منعطف خطر يستلزم من الجميع الالتفاف حول نقابتهم، من أجل الحفاظ على ما تبقى للمحاماة من كرامة أهدرت على مدار عشرين عاما، فإن حرص النقابة على المحاماة وكرامتها هي كل همها وما يشغلها، وإنها لن تلتفت إلى ما يروجه البعض ابتغاء تشتيت المحامين والنيل من وحدتهم».

وأضاف البيان: «فلذلك تهيب نقابة المحامين بالإسكندرية، بالزملاء من كافة النقابات الفرعية، بألا ينساقوا وراء الشائعات المغرضة، والتي يتولى ترويجها فئة ممن لا يعنيهم مصلحة المحامين في شيء، وإنما تسيطر عليهم مصالحهم الخاصة، والضيقة فتغشى أعينهم عن الحقيقة الساطعة».

وتابع: «ونحن نطمئن كافة المحامين في الإسكندرية، وفي عموم جمهورية مصر العربية، بأننا ندير الأزمة غير مبالين بما يردده المرجفون، ولا نضع نصب أعيننا إلا مصلحة المحامين وكرامة المحاماة، ننهي لحضراتكم أنه بالأمس نظر أمر تجديد حبس الضابط المعتدي، في جلسة حضرها مجلس النقابة، ومعهم هيئة الدفاع، ونقلوا للمحكمة هموم المحامين وحقيقة الواقعة، بعكس ما روجه البعض من أنه لا يحق للادعاء المدني الحضور، وقد صدر قرار المحكمة باستمرار حبس المتهم خمسة عشر يوما».

وأكدت النقابة الفرعية، أنها لا تسعى للانتقام أو الرغبة في التشفي ولكنها تسعى إلى ترسيخ مبدأ احترام حق الدفاع، وأن المحاماة عزيزة كريمة، وأن احترام دورها دليل على رقي الشعوب.

وجددت الدائرة الجزئية لجنح المنتزه، المنعقدة بالمحكمة البحرية في المنشية، الأحد الماضي، حبس ضابط قسم شرطة أول المنتزه، المتهم بالاعتداء على محام داخل ديوان القسم، الخميس الماضي، 15 يوما على ذمة القضية.

