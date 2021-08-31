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درجات الحرارة تصل إلى الـ 50 مئوية بهاتين المنطقتين

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درجات الحرارة تصل إلى الـ 50 مئوية بهاتين المنطقتين درجات الحرارة تصل إلى الـ 50 مئوية بهاتين المنطقتين
توقعات بظهور سحب ركامية رعدية على مرتفعات جازان وعسير

درجات الحرارة تصل إلى الـ 50 مئوية بهاتين المنطقتين

توقّع المركز الوطني للأرصاد، استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على معظم مناطق المملكة، خاصة السواحل الشرقية ومنطقتَي تبوك والمدينة المنوّرة.

وبحسب قناة ، فإن الحرارة على مناطق شرق ينبع حتى تبوك ستلامس الخمسين مئوية، متأثرة برياح شرقية وجنوبية شرقية حارة وجافة تؤثر في هذه المناطق بالمملكة مع توقعات بأن تنكسر الموجة الحارة إلى 48 درجة مئوية بعد الظهيرة اليوم.

وتوقّع المركز سيادة الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة على أقصى المناطق الشمالية إلى الشمالية الشرقية من البلاد، وقد تصل درجات الحرارة فيها إلى 47 درجة مئوية، فيما تبقى الأجواء مستقرة على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية مع ظهور السحب الركامية الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية