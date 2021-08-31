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عاجل | أنهت 86 % من الواسطة.. الحكومة الإلكترونية تسهل مطاردة الفاسدين
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:18 مساءً
بشكل مفاجئ.. انهيار كامل لعقار من 4 طوابق شمالي العاصمة المصرية
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:17 مساءً
تركيا تستدعي عناصر من الإخوان وتطالبهم بوقف أنشطتهم السياسية
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:17 مساءً
"الحربي" يقدّم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة إلى رئيس كوبا
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:17 مساءً
"متصدر الدوري" الفيحاء يواجه العربي وديًا .. تأهبًا لاستئناف المنافسات
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:17 مساءً
محافظ بورسعيد: افتتاح محطة معالجة ثلاثية بطاقة 5.6 مليون كم٣ لتعمير سيناء زراعيًا قريبًا
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:11 مساءً
تعرف على أغلى 5 سائقين «فورمولا 1» فى العالم
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:11 مساءً
النقيب العام للعلاج الطبيعي: «أغلقنا 60 مركز للدخلاء على مهنة العلاج الطبيعي مؤخرًا»
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:11 مساءً
«مرسيدس AMG» تطلق أول طرازاتها الكهربائية
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:11 مساءً
وزيرة البيئة: تغير المناخ لا يفرق بين دول متقدمة ونامية
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 11:11 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
الغزو الأمريكي لأفغانستان.. الحصيلة والخسائر
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 31 أغسطس 2021 11:28 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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