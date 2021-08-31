أخبار عاجلة

عاجل | أنهت 86 % من الواسطة.. الحكومة الإلكترونية تسهل مطاردة الفاسدين -
بشكل مفاجئ.. انهيار كامل لعقار من 4 طوابق شمالي العاصمة المصرية -
تركيا تستدعي عناصر من الإخوان وتطالبهم بوقف أنشطتهم السياسية -
"الحربي" يقدّم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة إلى رئيس كوبا -
"متصدر الدوري" الفيحاء يواجه العربي وديًا .. تأهبًا لاستئناف المنافسات -
محافظ بورسعيد: افتتاح محطة معالجة ثلاثية بطاقة 5.6 مليون كم٣ لتعمير سيناء زراعيًا قريبًا -
تعرف على أغلى 5 سائقين «فورمولا 1» فى العالم -
النقيب العام للعلاج الطبيعي: «أغلقنا 60 مركز للدخلاء على مهنة العلاج الطبيعي مؤخرًا» -
«مرسيدس AMG» تطلق أول طرازاتها الكهربائية -
وزيرة البيئة: تغير المناخ لا يفرق بين دول متقدمة ونامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

سحب (2967) رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

Print
سحب (2967) رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة سحب (2967) رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة المختصة، اليوم الثلاثاء، من سحب (2967) رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وذلك من خلال حملات على الطرق السريعة والفرعية في القاهرة والمحافظات عقب انتهاء المهلة الأخيرة في 30 مارس الماضي، وذلك عقب قرار وزارة الداخلية بعودة العمل بالفترة المسائية في وحدات المرور المختلفة عقب انتهاء المدة المحددة الخاصة بتركيب الملصق الإلكتروني.

وكانت «المصري اليوم» قد نشرت تفاصيل البدء في تطبيق «السحب الإداري» لرخص السيارات على الطرق السريعة والفرعية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، بعد أن انتهت المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الداخلية لتركيب الملصق الإلكتروني، وهي 30 مارس الماضي، وبعدها يتوجه «المسحوبة» رخصته إلى إدارة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكتروني مقابل 150 جنيهًا.

وكانت «الداخلية» قد أعلنت أنه سيتم تطبيق عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني بداية من 18 من سبتمبر المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مزارع في قنا يقيد شقيقته بسلاسل حديدية 20 عاما بعد طلاقها: «خايف عليها»

مزارع في قنا يقيد شقيقته بسلاسل حديدية 20 عاما بعد طلاقها: «خايف عليها»

النيابة تعاين عقار شبرا المنهار.. وجار البحث عن ضحايا آخرين بعد انتشال جثة

النيابة تعاين عقار شبرا المنهار.. وجار البحث عن ضحايا آخرين بعد انتشال جثة

وزير التعليم العالي: تصميم قوي لدى الدولة لعودة العام الدراسي إلى طبيعته

وزير التعليم العالي: تصميم قوي لدى الدولة لعودة العام الدراسي إلى طبيعته

القبض على عاطل وسيدة هاربين من حكمين بالإعدام في كفر الشيخ

القبض على عاطل وسيدة هاربين من حكمين بالإعدام في كفر الشيخ