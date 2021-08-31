أخبار عاجلة

عاجل | أنهت 86 % من الواسطة.. الحكومة الإلكترونية تسهل مطاردة الفاسدين -
بشكل مفاجئ.. انهيار كامل لعقار من 4 طوابق شمالي العاصمة المصرية -
تركيا تستدعي عناصر من الإخوان وتطالبهم بوقف أنشطتهم السياسية -
"الحربي" يقدّم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة إلى رئيس كوبا -
"متصدر الدوري" الفيحاء يواجه العربي وديًا .. تأهبًا لاستئناف المنافسات -
محافظ بورسعيد: افتتاح محطة معالجة ثلاثية بطاقة 5.6 مليون كم٣ لتعمير سيناء زراعيًا قريبًا -
تعرف على أغلى 5 سائقين «فورمولا 1» فى العالم -
النقيب العام للعلاج الطبيعي: «أغلقنا 60 مركز للدخلاء على مهنة العلاج الطبيعي مؤخرًا» -
«مرسيدس AMG» تطلق أول طرازاتها الكهربائية -
وزيرة البيئة: تغير المناخ لا يفرق بين دول متقدمة ونامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

معامل تنسيق جامعة القاهرة تستقبل طلاب المرحلة الثانية بالثانوية العامة (صور)

Print
معامل تنسيق جامعة القاهرة تستقبل طلاب المرحلة الثانية بالثانوية العامة (صور) معامل تنسيق جامعة القاهرة تستقبل طلاب المرحلة الثانية بالثانوية العامة (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت معامل تنسيق جامعة القاهرة، الثلاثاء، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، لإجراء التنسيق الإلكتروني بالمرحلة الثانية للعام الدراسي الجديد 2021-2022 وذلك بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن معامل التنسيق الثلاثة مستمرة في العمل طوال فترة التنسيق، مشيرًا إلى أن المعامل معدة ومجهزة على أكمل وجه، وتضم 320 جهاز حاسب آلي حديث مزود بالإنترنت وطابعات حديثة لطباعة بطاقات ترشيح الطلاب، ويتواجد بالمعامل موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور دون التدخل في رغباتهم، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الانترنت.

كان «الخشت» وجه مبكر ًا بالاستعداد الكامل لنجاح معامل التنسيق الثلاثة، في استقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة، مؤكدًا أنه تم وضع خطة احترازية لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل لضمان سلامة جميع المترددين والموظفين، وتوفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل.

معامل تنسيق جامعة القاهرة تستقبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية
معامل تنسيق جامعة القاهرة تستقبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية
معامل تنسيق جامعة القاهرة تستقبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية
معامل تنسيق جامعة القاهرة تستقبل طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مزارع في قنا يقيد شقيقته بسلاسل حديدية 20 عاما بعد طلاقها: «خايف عليها»

مزارع في قنا يقيد شقيقته بسلاسل حديدية 20 عاما بعد طلاقها: «خايف عليها»

النيابة تعاين عقار شبرا المنهار.. وجار البحث عن ضحايا آخرين بعد انتشال جثة

النيابة تعاين عقار شبرا المنهار.. وجار البحث عن ضحايا آخرين بعد انتشال جثة

وزير التعليم العالي: تصميم قوي لدى الدولة لعودة العام الدراسي إلى طبيعته

وزير التعليم العالي: تصميم قوي لدى الدولة لعودة العام الدراسي إلى طبيعته

القبض على عاطل وسيدة هاربين من حكمين بالإعدام في كفر الشيخ

القبض على عاطل وسيدة هاربين من حكمين بالإعدام في كفر الشيخ