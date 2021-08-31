التحفظ على مخزن به 41 ألف عبوة سجائر مهربة في القليوبية

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ضبطت مباحث التموين في القليوبية، الثلاثاء، صاحب مخزن يقوم بتجميع السجائر المهربة جمركيًا وبيعها في السوق السوداء، حيث ضبط بداخل المخزن 41 ألف عبوة مختلفة الأنواع وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مباحث التموين تفيد بقيام حملة تموينية لضبط السلع والمعروض في الأسواق، وأسفرت عن ضبط مخزن لتجارة السجائر بدون ترخيص به 41.020 عبوة سجائر مختلفة الأنواع ومعسل «بدون مستندات» مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا لبيعها بأزيد من السعر المقرر وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وتم ضبط صاحب المخزن.

وفي سياق آخر، تمكنت مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية التموين من ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذئية بها 3.87 طن لحوم مجمدة وأسماك رنجة بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

كما تم ضبط أمين عهدة بفرع إحدى شركات تجارة الجملة بحوزته 2.5 طن مقطعات دواجن ومقطعات لحوم بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.