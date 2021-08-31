أخبار عاجلة

عاجل | أنهت 86 % من الواسطة.. الحكومة الإلكترونية تسهل مطاردة الفاسدين -
بشكل مفاجئ.. انهيار كامل لعقار من 4 طوابق شمالي العاصمة المصرية -
تركيا تستدعي عناصر من الإخوان وتطالبهم بوقف أنشطتهم السياسية -
"الحربي" يقدّم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة إلى رئيس كوبا -
"متصدر الدوري" الفيحاء يواجه العربي وديًا .. تأهبًا لاستئناف المنافسات -
محافظ بورسعيد: افتتاح محطة معالجة ثلاثية بطاقة 5.6 مليون كم٣ لتعمير سيناء زراعيًا قريبًا -
تعرف على أغلى 5 سائقين «فورمولا 1» فى العالم -
النقيب العام للعلاج الطبيعي: «أغلقنا 60 مركز للدخلاء على مهنة العلاج الطبيعي مؤخرًا» -
«مرسيدس AMG» تطلق أول طرازاتها الكهربائية -
وزيرة البيئة: تغير المناخ لا يفرق بين دول متقدمة ونامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

التحفظ على مخزن به 41 ألف عبوة سجائر مهربة في القليوبية

Print
التحفظ على مخزن به 41 ألف عبوة سجائر مهربة في القليوبية التحفظ على مخزن به 41 ألف عبوة سجائر مهربة في القليوبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت مباحث في القليوبية، الثلاثاء، صاحب مخزن يقوم بتجميع السجائر المهربة جمركيًا وبيعها في السوق السوداء، حيث ضبط بداخل المخزن 41 ألف عبوة مختلفة الأنواع وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مباحث التموين تفيد بقيام حملة تموينية لضبط السلع والمعروض في الأسواق، وأسفرت عن ضبط مخزن لتجارة السجائر بدون ترخيص به 41.020 عبوة سجائر مختلفة الأنواع ومعسل «بدون مستندات» مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا لبيعها بأزيد من السعر المقرر وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وتم ضبط صاحب المخزن.

وفي سياق آخر، تمكنت مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية التموين من ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذئية بها 3.87 طن لحوم مجمدة وأسماك رنجة بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

كما تم ضبط أمين عهدة بفرع إحدى شركات تجارة الجملة بحوزته 2.5 طن مقطعات دواجن ومقطعات لحوم بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«التموين»: ضخ 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن زيت ‏يوميا لمنافذ صرف السلع التموينية

«التموين»: ضخ 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن زيت ‏يوميا لمنافذ صرف السلع التموينية

ضبط لحوم مجهولة المصدر ومخابز مخالفة للإشتراطات التموينية في حملات رقابية بالشرقية

ضبط لحوم مجهولة المصدر ومخابز مخالفة للإشتراطات التموينية في حملات رقابية بالشرقية

«التموين» تدرس إنشاء منطقة «لوجستية - تجارية» ببورسعيد باستثمارات 3 مليارات جنيه

«التموين» تدرس إنشاء منطقة «لوجستية - تجارية» ببورسعيد باستثمارات 3 مليارات جنيه

صرف 30% من «المقررات التموينية» لشهر سبتمبر حتى الآن

صرف 30% من «المقررات التموينية» لشهر سبتمبر حتى الآن