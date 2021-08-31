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فى افتتاح مهرجان الشباب العربي: نحن في طريق إيجاد حالة جديدة للفن التشكيلي

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فى افتتاح مهرجان الشباب العربي: نحن في طريق إيجاد حالة جديدة للفن التشكيلي فى افتتاح مهرجان الشباب العربي: نحن في طريق إيجاد حالة جديدة للفن التشكيلي

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قال الناقد العربي الكبير عز الدين نجيب إننا أمام حركة فنية جديدة يخطها جاليري ضي للحاضر والمستقبل، وجيل جديد من الفنانين تتشكل ملامحه المستقلة والمتميزة عما شاهدناه على مدى جولات سابقة.

وأضاف «نجيب» على هامش افتتاح مهرجان الشباب العربي الثالث بأتيليه العرب للثقافة والفنون المنعقد بجاليري ضي، أن صالونات الشباب التي كانت تقيمها وزارة الثقافة منذ الثمانينات من القرن الماضي، نجد شباب ضي مقارنة بزمانها، أمام جسارة غير عادية، وقد امتلكوا خبرة التجربة والخروج عن المألوف والتفكير باللون والكتلة والشكل والخط بحرية مطلقة وفي نفس الوقت احترام لعقل الإنسان والذوق العالي.

وتابع «نجيب»، هنا يشعر الفنان الشاب أن له شريك في المستقبل أو المتلقي أو المشاهد الذي نسيه الفنانون التشكيليون على مدى عشرات السنين الماضية، الآن يجعل الجمهور طرفًا في المعادلة، يدعوه إلى التفكير وطرح المعادلة ما بين الشكل البصري والرؤية الفكرية والرؤية الجمالية، مع تنوع الأدوات والخامات والمدارس الفنية دون حسابات وقواعد مدرسية كما اعتدنا أن نرى.

ويستطرد «نجيب»: خفتت إلى درجة كبيرة جدا حالات الجري واللهث وراء كل ما يصب علينا من أوروبا والغرب، مع الابتكار الذاتي والاستلهام من البيئة ومن الواقع ومن التراث، وهو هدف الفنان أكثر من أن يكون تابعًا ولاهثًا وراء تيارات قد تكون أثبتت وجودها في وقت من الأوقات في بلادها، لكنها ليست بالضرورة قابلة للحياة والتعايش والتفاعل مع الجمهور المصري.

ووصف عز الدين نجيب قاعة ضي ومهرجان الشباب الذي تتبناه برؤية عربية مصرية بأنه يدعو للتفاؤل، مردفا بأننا في طريق إيجاد حالة جديدة للفن التشكيلي جعلنا نملك التميز والمشاركة مع رؤى الفن الحديث في العالم كله، وهذه هي المعادلة الصعبة.

المصرى اليوم

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