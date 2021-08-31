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.. جدل السماح بالجوّالات للطلاب يتواصل ما بين مؤيد ومعارض

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فيديو.. جدل السماح بالجوّالات للطلاب يتواصل ما بين مؤيد ومعارض .. جدل السماح بالجوّالات للطلاب يتواصل ما بين مؤيد ومعارض
مطالبات بوضع أنظمة وتعليمات لترشيد التعامل معها واستخدامها للأهمية فقط

فيديو.. جدل السماح بالجوّالات للطلاب يتواصل ما بين مؤيد ومعارض

ما بين مؤيد ومعارض، جاءت ردود المشاركين في تساؤل "" بالسماح للطلاب والطالبات بإدخال الهواتف الذكية للمدارس؟ بعد مقاطع نشرها طلاب في فصولهم ومدارسهم.

وبرّر أحد الشباب رفضه إدخال الطلاب للجوّالات، بأنه قد يشغل الطالب عن دروسه وقد يُساء استخدامه، ولفت آخر إلى أن الأجهزة الذكية لها سلبيات؛ كتصوير الطالبات لمعلماتهن، وإيجابيات للتأكّد من حالة الطلاب في تطبيق "توكلنا".

وأكّد أولياء أمور في التقرير أن وجود الأجهزة الذكية مع الطلاب أمر مهم، مطالبين بوضع أنظمة وتعليمات لترشيد التعامل معها واستخدامها للأهمية فقط، وأن تفتح فقط عند الحاجة القصوى والضرورية أو عند الخروج والانصراف من المدرسة.

وأيّدت فتيات السماح بالجوّالات لإبراز الحالة الصحية للطلاب في "توكلنا" مع ضرورة وجود رقابة وانظمة صارمة وسن عقوبات للمتجاوزين بالتصوير.

وكان مساعد المدير العام للإشراف التربوي بوزارة التعليم هادي غروي؛ قد أكد أن السماح بإحضار الجوّالات إلى المدارس لمَن حصل على جرعتَين سيُسهِّل عملية الدخول إليها، موضحاً أن أبناءنا وبناتنا "على قدر المسؤولية"، مشدداً على أن الأسرة تعد الشريك الأساسي في التعليم والتوعية بجانب المدارس بشأن استخدام الجوّال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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