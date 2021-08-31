أخبار عاجلة

عاجل | أنهت 86 % من الواسطة.. الحكومة الإلكترونية تسهل مطاردة الفاسدين -
بشكل مفاجئ.. انهيار كامل لعقار من 4 طوابق شمالي العاصمة المصرية -
تركيا تستدعي عناصر من الإخوان وتطالبهم بوقف أنشطتهم السياسية -
"الحربي" يقدّم أوراق اعتماده سفيرًا للمملكة إلى رئيس كوبا -
"متصدر الدوري" الفيحاء يواجه العربي وديًا .. تأهبًا لاستئناف المنافسات -
محافظ بورسعيد: افتتاح محطة معالجة ثلاثية بطاقة 5.6 مليون كم٣ لتعمير سيناء زراعيًا قريبًا -
تعرف على أغلى 5 سائقين «فورمولا 1» فى العالم -
النقيب العام للعلاج الطبيعي: «أغلقنا 60 مركز للدخلاء على مهنة العلاج الطبيعي مؤخرًا» -
«مرسيدس AMG» تطلق أول طرازاتها الكهربائية -
وزيرة البيئة: تغير المناخ لا يفرق بين دول متقدمة ونامية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ الفيوم يتابع تطعيم العاملين بالديوان العام ضد (صور)

Print
محافظ الفيوم يتابع تطعيم العاملين بالديوان العام ضد فيروس كورونا (صور) محافظ الفيوم يتابع تطعيم العاملين بالديوان العام ضد (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الثلاثاء، اجتماعاً مع مديري الإدارات بديوان عام المحافظة، لمتابعة أعمال تطعيم العاملين بالديوان العام ضد فيروس «كورونا»، وذلك من خلال الفرق الطبية المتنقلة التي تم تخصيصها لهذا الغرض، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال الاجتماع شدد محافظ الفيوم على مديري الادارات، بضرورة تلقي كافة العاملين بالديوان العام «لقاح كورونا»، وعدم السماح والتهاون في هذا الشأن، كما شدد بتطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء الكمامات أثناء تلقي اللقاح، وأثناء العمل.

وأضاف أن المحافظ وجه خلال الاجتماع باستدعاء فريق طبي متنقل من مديرية الصحة، لتطعيم المديرين الذين لم يتلقوا اللقاح، وبالفعل حضر الفريق الطبي وقام بتطعيمهم على الفور.

وكشف المتحدث الرسمي عن أن محافظ الفيوم، تلقى تقريراً تفصيلياً عن تلقى العاملين بالديوان العام والمديريات الخدمية ومجالس المدن «لقاح كورونا»، مؤكداً على ضرورة تلقي جميع العاملين بالديوان «اللقاح» بحد أقصي الخميس المقبل، مشدداً على أنه لن يسمح بدخول أي موظف يعمل بالديوان العام إلا إذا كان قد تلقي «لقاح كورونا» إعتباراً من بداية الأسبوع المقبل، وذلك حفاظاً على صحتهم وصحة المجتمع وللحد من الإصابة بفيروس كورونا، معرباً عن شكره للفرق الطبية لجهدهم المستمر وعملهم المخلص في مواجهة هذا الوباء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 119 حالة إصابة 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 119 حالة إصابة 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

وثائق تكشف عن تمويل أمريكي لبحوث عن فيروس كورونا في الصين

وثائق تكشف عن تمويل أمريكي لبحوث عن فيروس كورونا في الصين

شمال سيناء تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل حالتي وفاة بفيروس كورونا

فيروس كورونا ضرب الفريق.. تراكتور الإيراني يطلب تأجيل مباراته أمام "النصر"

فيروس كورونا ضرب الفريق.. تراكتور الإيراني يطلب تأجيل مباراته أمام "النصر"