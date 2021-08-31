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عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الثلاثاء، اجتماعاً مع مديري الإدارات بديوان عام المحافظة، لمتابعة أعمال تطعيم العاملين بالديوان العام ضد فيروس «كورونا»، وذلك من خلال الفرق الطبية المتنقلة التي تم تخصيصها لهذا الغرض، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال الاجتماع شدد محافظ الفيوم على مديري الادارات، بضرورة تلقي كافة العاملين بالديوان العام «لقاح كورونا»، وعدم السماح والتهاون في هذا الشأن، كما شدد بتطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء الكمامات أثناء تلقي اللقاح، وأثناء العمل.
وأضاف أن المحافظ وجه خلال الاجتماع باستدعاء فريق طبي متنقل من مديرية الصحة، لتطعيم المديرين الذين لم يتلقوا اللقاح، وبالفعل حضر الفريق الطبي وقام بتطعيمهم على الفور.
وكشف المتحدث الرسمي عن أن محافظ الفيوم، تلقى تقريراً تفصيلياً عن تلقى العاملين بالديوان العام والمديريات الخدمية ومجالس المدن «لقاح كورونا»، مؤكداً على ضرورة تلقي جميع العاملين بالديوان «اللقاح» بحد أقصي الخميس المقبل، مشدداً على أنه لن يسمح بدخول أي موظف يعمل بالديوان العام إلا إذا كان قد تلقي «لقاح كورونا» إعتباراً من بداية الأسبوع المقبل، وذلك حفاظاً على صحتهم وصحة المجتمع وللحد من الإصابة بفيروس كورونا، معرباً عن شكره للفرق الطبية لجهدهم المستمر وعملهم المخلص في مواجهة هذا الوباء.