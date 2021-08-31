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عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الثلاثاء، اجتماعاً مع مديري الإدارات بديوان عام المحافظة، لمتابعة أعمال تطعيم العاملين بالديوان العام ضد فيروس «كورونا»، وذلك من خلال الفرق الطبية المتنقلة التي تم تخصيصها لهذا الغرض، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال الاجتماع شدد محافظ الفيوم على مديري الادارات، بضرورة تلقي كافة العاملين بالديوان العام «لقاح كورونا»، وعدم السماح والتهاون في هذا الشأن، كما شدد بتطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء الكمامات أثناء تلقي اللقاح، وأثناء العمل.

وأضاف أن المحافظ وجه خلال الاجتماع باستدعاء فريق طبي متنقل من مديرية الصحة، لتطعيم المديرين الذين لم يتلقوا اللقاح، وبالفعل حضر الفريق الطبي وقام بتطعيمهم على الفور.

وكشف المتحدث الرسمي عن أن محافظ الفيوم، تلقى تقريراً تفصيلياً عن تلقى العاملين بالديوان العام والمديريات الخدمية ومجالس المدن «لقاح كورونا»، مؤكداً على ضرورة تلقي جميع العاملين بالديوان «اللقاح» بحد أقصي الخميس المقبل، مشدداً على أنه لن يسمح بدخول أي موظف يعمل بالديوان العام إلا إذا كان قد تلقي «لقاح كورونا» إعتباراً من بداية الأسبوع المقبل، وذلك حفاظاً على صحتهم وصحة المجتمع وللحد من الإصابة بفيروس كورونا، معرباً عن شكره للفرق الطبية لجهدهم المستمر وعملهم المخلص في مواجهة هذا الوباء.