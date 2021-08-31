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المقاصة: إجتماع الأندية مع الجبلاية لم يسفر عن شيء

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المقاصة: إجتماع الأندية مع الجبلاية لم يسفر عن شيء المقاصة: إجتماع الأندية مع الجبلاية لم يسفر عن شيء

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أكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي للمقاصة أن اجتماع مسئولي الجبلاية مع ممثلي الأندية صباح الأمس لم يسفر عن شيء ، خاصةً بعد تأجيل قرعة الدوري الجديد لميعاد سيتم تحديده لاحقاً بعد أن كان مقرر لها صباح الغد .

وقال سليم في تصريحات تلفزيونية إن ممثلي الأندية المصرية توجهوا صباح الأمس إلى مقر الإتحاد المصري لكرة القدم ، لمناقشة تفاصيل الدوري العام الموسم المقبل ، لكن فوجئنا بتأجيل القرعة لأجل غير مسمى بعد أن كان مقرر إقامتها صباح الغد .

واختتم سليم : حصلنا على حكم قضائي ضد الشركة الراعية السابقة ، وبدءاً من الموسم المقبل سيكون هناك راعي رسمي جديد للنادي .

المصرى اليوم

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