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أعرب عمر كمال عبد الواحد لاعب الزمالك الجديد عن سعادته البالغة بالإنضمام إلى صفوف القلعة البيضاء ، وتوقيعه بشكل رسمي مساء أمس في حضور مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب .

وقال كمال في تصريحات تلفزيونية:« حققت حلمي بالإنضمام إلى نادي الزمالك ، فهو ناد عريق على مستوى القارة السمراء ، وشرف كبير لي اللعب بالقميص الأبيض ، كما أن المفاوضات مع مجلس إدارة القلعة البيضاء لم تستغرق دقائق ، فقد فضلت الأبيض على بعض العروض الأخرى».

واختتم كمال :« أتوجه بالشكر والتقدير إلى جمهور النادي المصري البورسعيدي ، على تلك الفترة المميزة في حياتي ، فالنادي المصري هو صاحب الفضل الكبير ، وهو من صنع نجومية عمر كمال عبد الواحد ، أتمنى التوفيق للفريق الموسم المقبل في بطولتي الدوري وكأس الكونفدرالية الإفريقية».