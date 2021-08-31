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«صحة المنوفية»: غلق 4 منشآت طبية وإنذار 43 آخرين لمخالفتهم القوانين خلال يوم

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«صحة المنوفية»: غلق 4 منشآت طبية وإنذار 43 آخرين لمخالفتهم القوانين خلال يوم «صحة المنوفية»: غلق 4 منشآت طبية وإنذار 43 آخرين لمخالفتهم القوانين خلال يوم

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قال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنه إدارة العلاج الحر بالمديرية شنّت، الثلاثاء، حملة تفتيشية مكبرة بنطاق المحافظة للمرور على المستشفيات والمراكز الطبية، للتأكد من انتظام سير العمل داخل المنشآت الطبية واتباع سياسة مكافحة العدوى.

وأضاف «جودة» أن الحملة أسفرت عن المرور على (130) منشأة طبية بنطاق المحافظة، وتم غلق عدد (4) منشآت طبية مخالفة، كما أنه جارى إستصدار قرار غلق لـ ( 28) منشآه أخرى وإنذار عدد (43) منشأة، موضحة بأن عدد المنشآت المطابقة للاشتراطات (55) منشأة، فضلا عن أنه تم رصد (30) منشأة مخالفة لسياسات مكافحة العدوى و(28) منشأه غير مرخصة و( 13) مخالفة لإشتراطات التراخيص وعدم وجود عمالة غير مؤهلة.

من جانبه، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية استمرار الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

المصرى اليوم

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